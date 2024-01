Traffico Roma del 28-01-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 28 gennaio 2024) LuceverdeMentre vado dalla redazione un invito alla prudenza nella guida per un incidente sul tratto Urbano della A24L’Aquila code da Tor Cervara verso il grave incidente in tangenziale est a in prossimità di via Solaria rallentamenti in direzione dello Stadio Olimpico a San Pietro dalle 9 alle 11 La Carovana della Pace attese circa 2000 persone che sfileranno a Lungotevere Castello via della traspontina via della Conciliazione Se necessario attivate chiusura alcon possibili rallentamenti anche nel trasporto pubblico di zona sempre in tema trasporto ricordi anche per lavori anche oggi la metro C resta chiusa e sostituita da bus per tutto il servizio Ma per i dettagli di queste di altre notizie consultate il sito.luceverde.it Grazie per l’attenzione Un saluto da Elisa battarello un servizio a ...