Traffico Roma del 28-01-2024 ore 07 | 30

(Di domenica 28 gennaio 2024) LuceverdeBuongiorno ben trovati all’ascolto pocoal momento nell’hinterland della capitale pochi gli spostamenti scorrevole la circolazione sulle consolari e sono d’accordo anulare prudenza nella guida la polizia locale Ci segnala un incidente su via del Foro Italico all’altezza di via Salaria in direzione San Giovannirallentato a San Pietro questa mattina dalle ore 9 alle 11 La Carovana della Pace prevista la partecipazione di circa 2000 persone che sfileranno sul lungotevere Castello via della traspontina via della Conciliazione Se necessario chiusure ale possibili rallentamenti anche per il trasporto pubblico di zona sempre in tema trasporto ricordiamo inoltre che per lavori all’infrastruttura la metro C anche oggi resta chiusa e sostituita da bus per tutto il servizio Ma per i ...