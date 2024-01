Totem e segnali Sulle tracce della Resistenza

(Di domenica 28 gennaio 2024) Un "PercorsoMemoria" cone segnaletica nei luoghi melzesi che raccontano la storiaSeconda Guerra Mondiale e; ma anche una mappa "bicipolitana" al serviziomobilità dolce, il progetto ecologico "Cestini per tutti" e "La buona terra" per la promozione dell’agricoltura biologica: fra Memoria, impegno, ecologia e urbanistica ecco alcuni dei 15 i progetti già presentati nell’ambito di "Decido anch’io", nuova e rinforzata edizione del Bilancio Partecipativocittà. Ma molti altri ne potrebbero arrivare, e dal Comune scatta la proroga sulla presentazione: "Porte aperte alle idee dei cittadini sino al 29 di febbraio". "Visto il riscontro positivo che stiamo avendo dai cittadini - così l’assessore alla cultura Diana Marangoni ...

La scadenza per la presentazione delle proposte è stata prorogata fino al 29 febbraio. Un "Percorso della Memoria" con totem e segnaletica nei luoghi melzesi che raccontano la storia della Seconda ...