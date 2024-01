Tortona Unahotels 93-64 | ancora un flop in trasferta per i biancorossi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Ennesima debacle esterna dell’, che al PalaFerraris di Casale Monferrato, come già accaduto a Varese e Scafati, resta in partita per poco più di 3’, prima di essere surclassata, in attacco e in difesa, da una solida Bertram. A cui basta il primo quarto, con due spallate da 12-0, per spedire Reggio (che segna 2 punti in sei minuti e 4 in tutto il primo quarto) a distanza di sicurezza, chiudendo la prima sirena in vantaggio 26-4. Sembra paradossale dirlo ma tutto il resto del match, di fatto, è pura accademia, col risultato mai in discussione e la truppa di Priftis per nulla competitiva, salvo qualche breve sprazzo di reazione nel secondo periodo, ispirata da Galloway. Vanificata dalle percentuali deficitarie al tiro ma anche da tanta confusione offensiva. Il -25 con cui iapprodano all’intervallo lungo è ...