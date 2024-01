“Torna Maldini” | svolta Milan | cambia di nuovo tutto

(Di domenica 28 gennaio 2024) Dopo il pareggio contro il Bologna, ilpuò vivere un altro scossone societario: il ritorno di Paoloè dato come certo Un pareggio che lascia l’amaro in bocca e che, in attesa dell’Inter, può mettere la parola fine alla speranza di rimonta scudetto. Ilsi ferma ancora e lo fa in casa contro il Bologna, fallendo tra l’altro due calci di rigore. Una partita che ha mostrato, ancora una volta, i limiti della squadra, incapace di approfittare del mezzo passo falso della Juventus e ‘tradita’ dai suoi uomini migliori. Leao continua il suo digiuno in zona gol, Theo Hernandez e Giroud hanno fallito la trasformazione dagli undici metri. Intanto, mentre il campo ha dato il suo verdetto, arrivano indiscrezioni sul fronte societario che potrebbero portare ad unscossone ai vertici del club. Si parla di un ...

È un allenatore in crescita, il suo percorso in Italia è stato formativo e importante, anche grazie ai risultati raggiunti, arrivati anche per meriti di Maldini e Massara. Penso che il suo futuro sarà ...Capello torna sull'esonero di Mourinho: Serve rispetto - A.S. Roma - Fabio Capello , ex allenatore dell' AS Roma , è tornato a parlare dell'esonero di Jos&eacut...- Marione.net - La ControInformazion ...Il calciomercato Milan pensa anche in ottica futura. In tal senso per l’estate torna di moda il nome di Sildillia Tra i nomi che il calciomercato Milan sta seguendo in ottica futura e in vista di una ...