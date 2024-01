(Di domenica 28 gennaio 2024) Milano, 28 gen. (askanews) –lodei! “Il”, la storia più letta e amata di tutti i tempi, sarà nuovamente in scena a partire da mercoledì 1° febbraio 2024 alSistina di Roma. Dopo lo straordinario successo riscosso dalla tournée 2023, che ha venduto 60.000 biglietti, loprodotto da Razmataz Live e diretto da Stefano Genovese, rimarrà a Roma fino a domenica 11 febbraio, per poi spostarsi alAlighieri di Ravenna, da giovedì 15 a domenica 18 febbraio, alColosseo di Torino, da venerdì 23 a domenica 25 febbraio, al Palapartenope di Napoli, da venerdì 1° a domenica 3 marzo, alRepower di Milano, da giovedì 7 a ...

Spettacolo realizzato in occasione della Giornata della Memoria 2024 a cura dell’Associazione Culturale I GIARDINI DI ... (romadailynews)

In scena c’è un papà, il Doge di Genova, che crede scomparsa la figlia Maria, figura chiave in una storia ricca di svelamenti, colpi di scena, odi, ... (iodonna)

Roma, 28 gen. (askanews) - Dopo il debutto nel 2019 al Teatro Vascello, torna a Roma dal 2 al 4 febbraio, sempre al Vascello, L'Uomo Calamita, ...ROMA – Torna a teatro lo spettacolo dei record. “Il piccolo principe”, la storia più letta e amata di tutti i tempi, sarà nuovamente in scena a partire da mercoledì 1 febbraio 2024 al Teatro Sistina ...Lorella Cuccarini torna a Sanremo. Non saliva sul palco del Teatro Ariston da 31 anni. Ultima volta con Pippo Baudo. Ci torna con Amadeus, come co-conduttrice nella serata dei duetti. Tornarci «è un ...