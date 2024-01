Tomas Brolin | vi ricordate l' ex Parma? Uno choc | ecco il suo volto e come campa oggi | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Negli anni Novanta è stato protagonista in Serie A, in Europa e nel Mondo., ex centrocampista offensivo della Svezia terza ai Mondiali di Usa 94 e stellina deldi Nevio Scala capace di scalare le gerarchie da neopromossa, arrivando a vincere Coppa Italia, Coppa delle Coppe, Supercoppa e Coppa Uefa nel giro di 3 stagioni,ha 54 anni e ha detto addio al mondo del calcio, reinventandosi. Dopo i successi italiani e un'avventura poco fortunata in Premier League con la maglia del Leeds, il giocatore rivelatosi a giovanissimo a Italia 90 e poi a Euro 92 ha deciso di ritirarsi a soli 28 anni, frenato un po' dagli infortuni e un po' per la mancanza di stimoli. Nel 1998 così è cominciata la sua seconda vita, molto variegata: musica, tv, mercato immobiliare, poker professionistico, ristorazione, scarpe. ...