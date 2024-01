Tiro a segno | Coppa del Mondo | Jansen vince nella carabina 10 m femminile al Cairo | 23esima Ceccarello

(Di domenica 28 gennaio 2024) Termina con la vittoria di Anna Jannsen la terza giornata di competizioni al, città dell’Egitto che ospita in questi giorni la prima tappa delladel2024 di. La teutonica si è impostaFinale della10 metri, superando nettamente l’indiana Sonam Uttam Maskar. Grande prova della tedesca, abile a imporsi in tutti i colpi a disposizione, ottenendo un totale complessivo di 253.0 contro i 252.1 firmati dalla diretta avversaria. Al terzo posto si è invece posizionata la polacca Aneta Stankiewicz, la quale ha raccolto 230.4. Completano il lotto delle finaliste l’indiana Nancy, quarta con 209.5 davanti alla sudcoreana Enuj Kwon (188.1), alla nipponica Nobata Misaki (166.8), alla norvegese Jeanette Hegg ...

Sfiora il podio l’Italia nella pistola 10 metri a coppie miste della tappa di Coppa del Mondo 2024 di Tiro a segno andata in scena al Cairo , in ... (oasport)

Il lancio lunghissimo della rimessa milanese arriva a Napier che segna da tre, ma dopo la sirena per un niente. 1° quarto - Con 9'35" il primo canestro è di Tyree. Hall in lunetta 2/2; persa di ...1° quarto - Con 9'35" il primo canestro è di Tyree. Hall in lunetta 2/2; persa di Gombould, Poythress corregge l'errore al tiro di Shields ma con 8'30" pareggio di Jefferson. Tyree segna in pregevole ...Al 29’ arriva anche il tris firmato dal neoentrato Bianchi, che raccoglie un salvataggio sulla linea su tiro di Zamparo e mette a segno da due passi il suo primo gol con la maglia del Padova. Il modo ...