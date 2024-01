Tiro a segno | Coppa del Mondo 2024 | Sollazzo secondo nella carabina 10 m al Cairo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024) Arrivano ottime notizie dal, città dell’Egitto che ospita in questi giorni la prima tappa dideldi10 metri maschile infatti Danilo Dennisha centrato un’ottima seconda posizione, cedendo il passo solo all’indiano Panwar. L’azzurro, che aveva terminato le fasi di qualificazione al terzo posto con 631, nel vìa-a-vìs finale ha conquistato un totale di 251.8, contro il 253.7 del diretto avversario. Terza posizione poi per il serbo Kovacevic, il quale ha ottenuto 230.6 precedendo l’austriaco Frantisek Smetana, quarto con 188.6. Più lontani gli altri azzurri in gara. Riccardo Armiraglio ha fermato la sua corsa al diciassettesimo posto con 628.7, mentre Simon Weithaler e Lorenzo ...