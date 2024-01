Tir precipita da viadotto sulla SS106

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di domenica 28 gennaio 2024) Un mezzo pesante è stato coinvolto questa mattina in un bruttissimo incidente. Il tir che trasportava medicinali, èto da unStrada Statale 106, finendocarreggiata in basso che conduce al molo polisettoriale. Il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo a causa dello scoppio di uno pneumatico, sfondando il guardrail e finendo nel vuoto per diversi metri. Sul posto Polizia di Stato e Vigili del Fuoco che hanno estratto il conducente vivo dalla cabina. L’uomo è stato trasportato in ospedale e versa in gravi condizioni. first appeared on Tarantini Time Quotidiano.