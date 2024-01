Tifoso del Sassuolo precipita allo stadio | sospesa la partita contro il Monza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 gennaio 2024), 28 gennaio 2024 – Drammatico incidente durante il match: attorno al quarto d'ora della ripresa, uno dei tifosi dei neroverdi è caduto dalla ringhiera che demilita l'area dei supporter emiliani, da un'altezza di circa 3 metri.per qualche minuto tra il 60' e il 65' per consentire l'arrivo dei soccorsi. Ilconduceva 1-0 sulal termine del primo tempo della sfida valida per la 22esima giornata di Serie A. La squadra di Palladino era in vantaggio grazie al gol di Colpani al 31'. A richiamare l’attenzione dell’arbitro Manganiello, chiedendo l’intefento dei soccorsi è stato il settore ospiti dell'U-Power Stadium. Secondo le ricostruzioni fatte poi da bordocampo, ildel...