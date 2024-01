Thiago Motta | «Pari con Inter | Juventus e Milan? Ho un’ambizione»

(Di domenica 28 gennaio 2024) Il Bologna ha pareggiato in trasferta contro: un risultato incredibile, stasera peraltro in una partita dove i rossoneri hanno sbagliato due rigori e preso il 2-2 dal dischetto al 92?.commenta il dato a Sky Sport. SEGNO X – Dopo l’1-1 con laa Torino alla seconda giornata e il 2-2 con l’di ottobre il Bologna pareggia anche in casa del. Pure qui 2-2, con il rigore trasformato da Riccardo Orsolini dopo i due sbagliati dai rossoneri.è contento: «contro? L’ambizione è quella di giocare ogni partita al massimo. Ogni partita competere anche contro delle ...

Thiago Motta e Zirkzee sono due nomi in orbita Napoli in vista della prossima stagione, ma un top team potrebbe piazzare il doppio acquisto. Ultimi ... (spazionapoli)

Continua il programma della 22ª giornata del campionato di Serie A e la gara Milan - Bologna è in grado di regalare indicazioni per la qualificazione ... (calcioweb.eu)

I rossoneri sbagliano due rigori con Giroud (con Thiago Motta espulso per proteste) ed Hernandez, mentre Orsolini nel finale realizza quello assegnato ai rossoblu per il 2-2 finale. Con questo ...Milano, 27 gen. (Adnkronos) - Partita un po' folle a San Siro con Milan e Bologna che si dividono la posta. La gara si conclude 2-2 con il Bologna che passa in vantaggio per primo con Zirkzee e poi il ...Giroud ed Hernandez falliscono dal dischetto, Orsolini invece è preciso nel recupero MILANO (ITALPRESS) - Un Milan tradito dai rigori non va oltre il 2-2 casalingo contro un ottimo Bologna. Agli ...