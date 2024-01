Thiago a testa alta Amo questi ragazzi L’arbitro? Se vuole | ne parlerà la società»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Che notte. Tenere a bada il Milan a San Siro, metterlo sotto per larghi tratti di partita, andare in vantaggio, farsi rimontare due gol e acciuffare un pari sacrosanto per la coda. Troppe belle emozioni in un colpo solo per farsele guastare dai fischi per fiaschi di Massa. "Sono orgoglioso dei miei– diceMotta – e dell’ambizione di un gruppo che non ha particolari segreti, se non quello di lavorare tutti i giorni al massimo per costruire prestazioni come queste". Ma poi i meriti li elenca il tecnico rossoblù: "Cuore, coraggio, determinazione, la voglia di correre tutti insieme, da squadra, e di difendere quando la partita e la forza dell’avversario lo richiedevano". E poi un incommensurabile Zirkzee. Vietato pero chiedere aa quale grande del passato assomigli oggi il suo olandese ...