TERZA CATEGORIA Bagnolo | non riesce il sorpasso in vetta | 1-1 con l’Alfero

(Di domenica 28 gennaio 2024) Nel big match della 15ª giornata diil, secondo, impatta in casa con la capolista Alfero, Il Bertinoro ha la meglio sullo Sporting Valbidente in una gara ricca di reti, l’ArtusiAnna blocca sul pari l’Union Sammartinese e la Panighina centra il blitz esterno. Risultati (e marcatori):-Alfero 1-1 (Serri; autorete Spighi), Bertinoro-Sporting Valbidente 3-2 (2 Fornasari, Poni; Golinucci, Silvestri), Predappio-Real Meldola 0-0, S. Carlo-Panighina 0-1 (Dall’Ara), Union Sammartinese-ArtusiAnna 1-1 (Cecchi; Casadei), Torresavio-Vallesavio 1-1 (Leonessi; Spinelli). Oggi: Atletic Frampula-Piavola. Classifica: Alfero 30;, Torresavio 28; Bertinoro 26; San Carlo 25; Atletic Frampula* 24; Union Sammartinese21; Sporting Valbidente, Panighina 19; Real Meldola 15; ArtusiAnna 13; Vallesavio 12; Predappio ...

La diciassettesima giornata del campionato di Terza categoria è pronta a partire domani, per concludersi come al solito nelle ventiquattr’ore ... (sport.quotidiano)

Nel girone "A" della competizione, l'Atl. Castiglione guida la classifica con 32 punti, seguito da Filicaia Diavoli Rossi, P. S. Paolo e Casciana Poggio a 28 punti. Nel girone "B", la Morianese è in t ...L’iniziativa di don Tommaso Giani in sinergia con il comitato regionale Figc-Lnd "Al 90° minuto offro un rinfresco ai giocatori e così promuovo la fratellanza".Per la terza giornata di ritorno, i biancorossi di mister Presutto attendono in casa l'Atletico Vieste, formazione che sino a due stagioni fa militava stabilmente in Eccellenza, prima di ripartire ...