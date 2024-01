Terrorismo | i numeri di Piantedosi | Dal 7 ottobre espulsi 34 jihadisti in Italia

(Di domenica 28 gennaio 2024) "Dal 72023 sono state espulse 34 persone ritenute pericolose per sospetta adesione a organizzazioni jihadiste o per aver sposato la pratica di radicalizzazione". I dati arrivano direttamente dal ministro dell'Interno Matteo, dalla scuola di formazione politica della Lega a...

Il ministro dell’Interno ha confermato il rischio terrorismo in Italia, ma ha voluto ricordare che le azioni messe in campo per raffrontarlo sono valide. Secondo quanto affermato da Matteo Piantedosi ...Saranno Giochi unici, che passeranno alla storia: 10.500 atleti, la maggior parte dei quali vivrà nel Villaggio olimpico (lavori un po' in ritardo, capita anche a Parigi...). Invitate 203 nazioni, ci ...