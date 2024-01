Terremoto tra Salerno e Potenza | torna la paura nel Cratere salernitano

Il Comune pugliese ha proclamato il lutto cittadino per domani in occasione dei funerali del giovane. L'incidente mortale tra Corato e Altamura Il lutto cittadino in segno di vicinanza alla famiglia ...Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8, è stata registrata a Ricigliano, in provincia di Salerno. La scossa, ad una profondità di 8km, è stata avvertita alle 10.23 dalla popolazione sia della ...Una mattinata di paura in Campania e Basilicata. Una forte scossa di terremoto è stata registrata alle 10.23 dai sismografi dell'Ingv, l’Istituto nazionale geofisica e vulcanologia, al confine tra la ...