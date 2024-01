Terremoto tra Campania e Basilicata | scossa di magnitudo 3 8 a Ricigliano

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di domenica 28 gennaio 2024) (Adnkronos) –dioggi tra. Il sisma di3.8 è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 6 chilometri da, in provincia di Salerno. Laè avvenuta alle 10.23 di questa mattina, a una profondità di 8 chilometri. Il sisma è stato avvertito sia dalla popolazione della provincia di Salerno che della. Al momento non si registrano danni e non ci sono notizie di feriti. L'articolo proviene da Italia Sera.