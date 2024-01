Terremoto oggi a Potenza | magnitudo tra 3 5 e 4

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024), 28 gennaio 2024 – Una scossa diditra 3.5 e 4 (la stima provvisoria) è stata avvertitain provincia dialle 10.23, secondo quanto registrato dall’Ingv. Il sisma è stato avvertito nel capoluogo e a Baragiano, ma anche a Polla e nella provincia di Napoli. Al momento non si registrano danni e non ci sono notizie di feriti. ?STIMA #PROVVISORIA #tra 3.5 e 4 ore 10:23 IT del 28-01-2024, prov/zona#INGV 37441251 — INGVterremoti (@INGVterremoti) January 28, 2024