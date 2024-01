Terremoto Italia | un’altra scossa!

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 28 gennaio 2024) Undi magnitudo 2.5 è stato registrato questa mattina alle 7,47 con epicentro a 7 chilometri a nordest del comune di Fosciandora, alla profondità di 10 chilometri. Il sisma, chiaramente avvertito dalla popolazione,non ha, secondo le prime segnalazioni, provocato danni agli edifici della zona, solo un po’ di paura come sempre avviene in questi casi.scossa si è registrata poi, sempre in mattinata, di magnitudo 1.8, a Pieve Pelago, di là dall’Appennino in provincia di Modena. L'articolo proviene da The Social Post.