Terremoto in Garfagnana | magnitudo 2 | 5 | con epicentro a Fosciandora

Fosciandora (Lucca), 28 gennaio 2024 - La terra trema in Toscana. Una Scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata stamani in alta ... (lanazione)

Un terremoto di magnitudo 2.5 c'è stato stamani in Alta Garfagnana, con epicentro a 7 km nord est dall'abitato di Fosciandora (Lucca). La scossa è stata registrata alle 7.47 ad una profondità di 10 km ...Due terremoti a distanza di poche ore sono stati avvertiti in ...La seconda scossa, di magnitudo 2.5, si è verificata stamani in Alta Garfagnana, con epicentro a 7 km nord est dall'abitato di ...