Terremoto | forte scossa dopo un mese

(Di domenica 28 gennaio 2024) Un’immagine deldel primo gennaio Undi magnitudo 4,8 ha scosso la città di Tokyo e dintorni, senza tuttavia che si attivasse l’allarme tsunami nè si sono registrati per il momento danni conseguenti. Il sisma si è verificato alle 8:59 ora locale (23:59 GMT di sabato) e ha avuto il suo epicentro a 80 chilometri di profondità sotto il fondale marino al largo della baia di Tokyo, nel centro del paese, secondo quanto riferito dall’Agenzia meteorologica giapponese (Jma). Ilha raggiunto il livello 4 sulla scala sismica nipponica. Lo scorso 1 gennaio, un sisma di magnitudo 7.6 ha colpito l’ovest del Giappone provocando decine di morti, crolli di edifici, incendi per la rottura di condutture del gas e l’apertura di voragini lungo le strade. L'articolo proviene da The Social Post.