Terremoto di Magnitudo 3 8 tra Campania e Basilicata | Dettagli sull' Evento Sismico a Ricigliano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Potenza - Una scossa significativa avvertita tra le province di Potenza e Salerno Nella mattinata odierna, alle ore 10:23, una scossa didi3.8 ha interessato la zona tra, con epicentro nella provincia di Potenza. Il comune più vicino all'è stato identificato come, situato nella provincia di Salerno. La profondità stimata del sisma è stata di circa 8.5 chilometri. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia fornisce costantemente aggiornamenti sui dati relativi ai terremoti, consentendo di monitorare l'attività sismica non solo in Italia ma anche a livello mondiale. Per ulteriorie informazioni, è possibile consultare la nostra apposita sezione terremoti. L'...