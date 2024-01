Terra Amara su Canale 5 | anticipazioni stasera 28 gennaio | Adnan è sparito

(Di domenica 28 gennaio 2024)torna in onda di28con i nuovi episodi su5. Dopo la puntata evento di giovedì, la serie turca occuperà ancora lo slot della domenica, e poi tutti i giorni dal lunedì al venerdì, e al sabato con un lungo appuntamento pomeridiano. Gli episodi in onda sono quelli della quarta stagione. Demir è misteriosamente scomparso, ma nel frattempo la vita nella tenuta Yaman prosegue, con Zuleyha diventata la nuova signora di Cukurova. Hakan e il suo socio Abdulkhair tramano alle sue spalle, così come Betul, che mira all’azienda di famiglia.21vedremo due episodi di, di cui vi riportiamo le: A Cukurova arriva Vahap, fratello di Abdulkadir, un uomo ...

Terra Amara (US Mediaset ) "Sicuramente non ci fermeremo, Italia 1 e Rete 4 continueranno la loro programmazione, il Grande Fratello sarà presente ...

Terra Amara, ecco la trama di stasera 28 Gennaio. Attenzione: Adnand sparirà dalla villa mentre a Cukurova arriverà un losco individuo. ChiIn Terra amara Betül si prenderà un sonoro schiaffo da parte di Züleyha. Come anticipano le puntate andate in onda Turchia, riceverà una notifica di un atto giudiziario: è stata citata da Züleyha per ...Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda lunedì 29 gennaio, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio della quarta stagione. La storia di Zuleyha, il ...