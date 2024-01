Terra Amara | soap opera su Canale5 | trama puntata 28 gennaio

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di domenica 28 gennaio 2024) Questa sera, domenica 282024, alle 21:20 in prima serata su, va in onda in prima tv una nuovadellaturca. Vediamo insieme, cast e attori.28Nelladidi domenica 282024, Adnan, il figlio di Zuleyha e Demir, viene rapito da un gruppo di venditori ambulanti. Zuleyha, preoccupata, si mette alla ricerca del bambino, ma non riesce a trovarlo. Nel frattempo, Sermin e Fusun si incontrano a villa Yaman e litigano. Sermin, infatti, accusa Fusun di essere una donna senza scrupoli. Hakan, intanto, dichiara il suo amore a Zuleyha, ma lei è ...