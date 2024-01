Terra amara | Caccia a ottobre rosso o Big Bang Theory? La tv del 28 gennaio

(Di domenica 28 gennaio 2024) Per la prima serata in tv, domenica 28, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Il commissario Montalbano”, con Luca Zingaretti e Cesare Bocci. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Il sorriso di Angelica: l’incontro con una femmina celestiale, la bellissima Angelica, mette Montalbano sulla strada di una serie incredibile di furti. Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con il telefilm “9-1-1”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Andata e ritorno”: la squadra deve intervenire dopo che un camion si è schiantato contro la parata di inizio anno di un liceo. Nel frattempo, Athena e Michael cercano di aiutare Harry all’indomani del suo rapimento… Sul Nove alle 19.30 ci sarà “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto. Su RaiTre alle 20.55 spazio a “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci. L’attualità e la politica ...

