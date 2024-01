Terra Amara | anticipazioni 28 gennaio-3 febbraio 2024 | Fikret chiede la mano di Betul ma ama Zuleyha

(Di domenica 28 gennaio 2024)Continuano a ritmo di due prime time settimanali, e di record d’ascolti in daytime, le avventure di. La produzione turca sarà in onda la domenica e il giovedì in prima serata, dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato, con una puntata lunga, alle 14.30 su Canale 5 e in diretta streaming e in replica on demand su Mediaset Infinity. Ogni sabato (dalle 11.30 circa) e domenica mattina (dalle 7.15 circa), La5 propone le repliche della settimana.da domenica 28a sabato 3Scompare Adnan, lo ritrova Hakan A Cukurova arriva Vahap, fratello di Abdulkadir, un uomo violento di cui Hakan-Mehemet si fida poco. Alla villa, Sermin fa entrare dei venditori ambulanti. ...

Betul si mostrerà gelosa della felicità di Zuleyha e Hakan, al punto da mettere in atto l'ennesimo piano diabolico per cercare di fare del male alla coppia. La donna riuscirà nel suo intento e, dopo ...In Terra amara Betül si prenderà un sonoro schiaffo da parte di Züleyha. Come anticipano le puntate andate in onda Turchia, riceverà una notifica di un atto giudiziario: è stata citata da Züleyha per ...Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda lunedì 29 gennaio, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio della quarta stagione. La storia di Zuleyha, il ...