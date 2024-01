Tentata estorsione a Berlusconi | l’ex olgettina Giovanna Rigato torna in aula a Monza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 gennaio 2024), 28 Gennaio 2023 –nell'giudiziaria, ancora senza Silvio, questa volta a causa della sua morte, il processo che vede l'ex concorrente del Grande Fratello, ritenuta una delle ex Olgettine di, imputata diai danni dello scomparso senatore di Forza Italia. L'appuntamento al Tribunale diè per martedì mattina. Laè accusata di avere chiesto aprima 500mila euro, poi diventati un milione di euro, in un incontro nella villa di Arcore in Brianza del Cavaliere, che già le versava 2-3mila euro al mese.si era costituito parte civile al dibattimento ma per due volte ...