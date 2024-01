Tenta ingresso a San Pietro con coltello | chi hanno arrestato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Un 51enne, cittadino italiano, è statodalla polizia mentre cercava di entrare armato dinella Basilica di San, in Vaticano. L'episodio è avvenuto questa mattina durante i controlli con il metal detector, in prossimità del colonnato della piazza. Gli agenti di polizia si sono accorti che l'uomo aveva qualcosa di metallico nelle tasche e quando lofermato il 51enne ha dato in escandescenze. Un agente, durante il controllo, ha inoltre riportato una lieve contusione alla gamba, giudicata guaribile in dieci giorni.