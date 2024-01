Tennistavolo | Mondiali a squadre Busan 2024 | l’Italia femminile pesca Corea del Sud | Porto Rico | Malesia e Cuba

(Di domenica 28 gennaio 2024) Il sorteggio dei gironi deidi, in programma alExhibition and Convention Centre di, indel Sud, dal 16 al 25 febbraio, ha visto protagonista, qualificata grazie al raggiungimento dei quarti di finale degli Europei a2023. La Nazionale italiana, diretta da Elena Timina, è stata inserita nel Gruppo 6 con ladel Sud padrona di casa,, la. Le azzurre affronteranno tutte le altrein incontri al meglio dei cinque singolari. Così gli altri gironi: Gruppo 1 con Cina, Ungheria, ...

Dopo la prima giornata disputata ieri, si entra sempre più nel vivo per quanto riguarda i Campionati Mondiali 2024 di slittino che si stanno disputando ad Altenberg (Germania) dal 26 al 28 gennaio ...La Germania trova il primo oro nei Mondiali di slittino casalinghi in quel di Altenberg. Julia Taubitz era la favorita e non ha sbagliato: l'anno scorso aveva perso il titolo per solo un millesimo, qu ...TENNISTAVOLO – “In Puglia ci giochiamo metà campionato”. Matteo Cerza, capitano della Virtus Servigliano, non ha dubbi: la trasferta contro il Casamassima vale tantissimo nella corsa alla promozione n ...