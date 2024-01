Tennis | Zugarelli | ‘Sinner ha fatto ricredere scettici | ora no eccessive responsabilità’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 28 gennaio 2024) Roma, 28 gen. – (Adnkronos) – “Anche oggi ha confermato il suo valore, non solo tennistico ma di temperamento. Oggi una volta di più hagliche fino a qualche mese fa lo criticavano ad ogni sconfitta. ora però non aspettiamoci che vinca ogni torneo, non carichiamolo diresponsabilità. Di sicuro sarà uno dei protagonisti del tennis mondiale per i prossimi 8-10 anni”. Così all’Adnkronos Tonino, vincitore della Coppa Davis nel 1976, commenta la vittoria dell’Australian Open da parte di Jannik Sinner, che in finale ha rimontato due set di svantaggio al russo Daniil Medvedev. “Di lui mi piace la forza morale che anche oggi non lo hamollare dopo i primi due set, dove sembrava non ci fossero speranze e questa spesso conta più della capacità ...