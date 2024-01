Tennis | Sinner vince l’Australian Open in rimonta contro Medvedev

L' italiano lo ha iniziato a parlare a 14 anni , quando ha deciso di trasferirsi in Liguria capendo che dopo gli scii - campione anche lì - il suo ... ()

14.15 "Prima di tutto, mi congratulo con Daniil per il suo torneo.Giocheremo ancora tante volte contro.Giocare con te mi ha sempre reso un giocatore ... (servizitelevideo.rai)

Melbourne, 28 gen. (Adnkronos) - "Daniil mi congratulo con te e il tuo team per un torneo eccezionale, abbiamo giocato tanti match contro, mi rendi ... (liberoquotidiano)

Tennis : Conte - ‘Sinner che non si rassegna e si rialza è bell’esempio per Italia’

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “Non si è rassegnato, si è rialzato nel momento più difficile e ha conquistato una vittoria storica, che ricorderemo per ... (calcioweb.eu)