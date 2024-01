Tennis | Sinner | ‘ringrazio tutti per aver reso questo Slam così speciale’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 28 gennaio 2024) Melbourne, 28 gen. (Adnkronos) – “Daniil mi congratulo con te e il tuo team per un torneo eccezionale, abbiamo giocato tanti match contro, mi rendi un giocatore più forte, il tuo sforzo è stato eccezionale intorneo, corri su tutte le palle, ti auguro prima o poi di sollevaretrofeo e ti auguro il meglio per il resto della stagione. Ringrazio tutte le persone che rendono l’eventofantastico, è un bel posto dove ritrovarsi. Dove sono i miei genitori ci sono -20 gradi, meglio correre sotto il sole, ringrazioche hannospeciale”. Lo ha detto l’azzurro Jannikdopo il successo agli Australian Open contro il russo Medvedev, primo successo in una prova delloper il ...