Tennis | Sinner | Ringrazio lo staff

(Di domenica 28 gennaio 2024) 14.15 "Prima di tutto, mi congratulo con Daniil per il suo torneo.Giocheremo ancora tante volte contro.Giocare con te mi ha sempre reso un giocatore migliore". Alla premiazione degli Australian Open, il primo pensiero di Jannikè per lo sconfitto Medvedev. "il mio,stiamo cercando di migliorare ogni giorno, diventando più forti. Mi capiscono, sono giovane, va così..." Un italiano torna a vincere uno Slam dopo 9 anni (Flavia Pennetta a New York 2015), mentre Panatta trionfò a Parigi 1976. "pubblico e famiglia".