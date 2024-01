Tennis | Sinner | ‘felice di aver dato questa gioia a chi mi ha supportato in questi anni’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 28 gennaio 2024) Melbourne, 28 gen. -(Adnkronos) – ?e questo trofeo accanto a me vuol dire veramente molto, mi fa pensare a tutto il lavoro fatto inanni. E? un trofeo importante, non ce ne sono molti altri così importanti nel nostro sport. Sono felice di essere riuscito a darea tutte le persone che mi hanno seguito oggi e più in generale a tutti quelli che mi hannoin tuttianni?. Queste le parole di Jannikin conferenza stampa a Melbourne Park dopo il trionfo all’Australian Open. ?Adesso che sono qui a parlare con voi, adesso che la situazione si è un po? tranquillizzata, so già che dovrò lavorare ancora di più, dovrò fare un gran lavoro in palestra, diventare più forte, anche mentalmente -aggiunge il 22enne altoatesino-. Il lavoro è ...