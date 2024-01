Tennis | Sinner a soli 1 500 punti dal numero uno Atp

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 28 gennaio 2024) Roma, 28 gen. (askanews) – Nonostante la vittoria agli Australian Open,resta4 al mondo, ma si avvicina notevolmente ai primi tre. Jannik ha guadagnato oltre 3000su Djokovic (adesso la vetta dista 1.500 pt) ed è a400 pt da Medvedev. Best ranking per Arnaldi (che entra in top 40) e Cobolli, stabili gli altri azzurri. Nadal esce dai primi 600, perdendo 192 posizioni. Il ranking aggiornato, in attesa che venga ufficializzato lunedì dall’ATP. La top five è con Djokovic (9855), Alcaraz (9255), Medvedev (8765),(8310), Rublev (5050) L'articolo proviene da Ildenaro.it.