Tennis | Nargiso | ' Sinner ha vinto con la testa e con il cuore | è un campione di resilienza' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Roma, 28 gen. - (Adnkronos) - "Oggi abbiamo avuto un'altra dimostrazione della statura di questo giocatore. Sotto due set a zero non ha mollato di un centimetro, hacon lae con il. Jannik ha dimostrato di essere unanche di". Così l'ex azzurro di Coppa Davis, Diego, all'Adnkronos commenta la vittoria dell'Australian Open da parte di Jannik, che in finale ha rimontato due set di svantaggio al russo Daniil Medvedev. "Oggi il russo è stato bravissimo, ha sorpreso Jannik attaccandolo ma il nostro giocatore non si è dato pere ha fatto quello che fanno i grandi campioni -prosegue-. Ha giocato con umiltà e ha aspettato l'occasione che si è presentato sul 5-4 nel terzo set ...