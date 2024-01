Tennis | Foti | ‘grazie Jannik | orgoglio italiano’

Una partita storica ed emozionante che riempie d’orgoglio il cuore di tutti gli italiani. Grazie Jannik”. Lo scrive, sui propri canali social, Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera ...Melbourne, 23 gen. -(Adnkronos) - La campionessa in carica Aryna Sabalenka approda in semifinale all'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in ...Dopo essere stato assolto in appello dalla condanna in primo grado nella vicenda sui presunti illeciti a Bibbiano, Claudio Foti, chiede all’influencer un risarcimento di 320 mila euro per diffamazione ...