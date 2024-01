Tennis | Cdr Raisport | ‘nessun inviato a Melbourne | ennesima occasione persa’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 28 gennaio 2024) Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “Jannik Sinner trionfa, dopo 48 anni da Adriano Panatta a Parigi, in un torneo Slam. Scrive una pagina di storia vincendo dove mai un italiano, agli Australian Open, era arrivato in cima e noi non ci siamo. La Rai enon hanno ritenuto di inviare un collega per testimoniare un?impresa eccezionale, facendo mancare un contributo atteso dal Servizio pubblico radiotelevisivo”. Lo sottolinea una nota del Cdr e la fiduciaria di Milano di. “Tra l?altro -prosegue il comunicato- avrebbero potuto ‘farsi aiutare’ da un precedente importante, quello della finale del Roland Garros del 2010, quando viale Mazzini decise seduta stante di acquistare, anche allora da Eurosport, la finale femminile vinta da Francesca Schiavone su Samantha Stosur. Offrendo in tal modo in diretta televisiva ed in chiaro la storica impresa della ...