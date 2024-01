Tennis | Berrettini elogia Sinner | ' campione dentro e fuori | bravo Jannik'

Il primo a tuonare contro gli haters è stato Bertolucci con un accorato post su X: "Leggo vergognosi commenti su Berrettini . Lui è in grado di ... (247.libero)

"E'un alieno, per come siamo abituati con i nostri atleti con il sangue latino: lui è sempre serio, preciso, educato, è meraviglioso per la dedica che fa ai genitori. E' un ragazzo normale semplice, ...Roma, 28 gen. - (Adnkronos) - "Campione dentro e fuori...Bravo Jan". Così, su Instagram, Matteo Berrettini applaude Jannik Sinner, dopo il suo trionfo all'Australian Open.Il primo è stato Matteo Berrettini, che due anni e mezzo fa sfiorò il colpo ...di 22 anni abbia riappassionato tutto il mondo dello sport, ma soprattutto del tennis. Umiltà, grinta, passione, ...