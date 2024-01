Tennis | Australian Open | Sinner 31mo italiano campione Slam | terzo nel singolare maschile

Impresa pazzesca del tennista italiano che batte il numero tre al mondo, Danil Medvedev, in rimonta in cinque set. Prima vittoria per l'azzurro in uno Slam.Jannik Sinner non vuole fermarsi, e dopo gli Australian Open è pronto a prendersi altri Slam nel 2024. Ne sono convinti i betting analyst di Snai, che, dopo il successo in rimonta del nativo della Val ...Da Nicola Pietrangeli a Jannik Sinner, passando per Adriano Panatta, e i tronfi al femminile di Francesca Schiavone e Flavia Pennetta. Dopo 48 ...