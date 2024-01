Tendenza Mob Wife | su TikTok per sembrare la “moglie di un boss”

(Di domenica 28 gennaio 2024) La durata media di un video suè 30 secondi, e le tendenze nate sul più giovane dei social non hanno vita molto più lunga.è il regno dei core, delle aesthetic. Più complessi e sfaccettati dei classici fashion trends, offrono ispirazione per costruire il proprio stile a 360°: suggeriscono come vestirsi, truccarsi, arredare la propria casa, spendere il proprio tempo. C’è stata la cottagecore, che dipingeva ragazze come ninfe, con corone di fiori nei capelli e ampi vestiti color pastello sdraiate sui prati a leggere poesie. La witch aesthetic, dedicata alle streghe moderne e la lievemente classista estetica old money, volta a replicare lo stile dei “ricchi di famiglia”. L’ultimo trend, decisamente controverso, è quello della Mob, letteralmente “ladel mafioso”. Cosa significa interpretare la ...

