Telecronisti Sinner-Medvedev | chi commenta su Eurosport finale Australian Open 2024

(Di domenica 28 gennaio 2024) Il programma e isudidegli. A contendersi il titolo a Melbourne saranno due giocatori che si sono incontrati spesso negli ultimi tornei, quasi sempre in. Il russo è avanti 6-3 nei precedenti, ma ha perso gli ultimi 3, ina Pechino e Vienna e in semialle Atp Finals di Torino. L’inerzia è dunque dalla parte di Jannik, che arriva all’atto conclusivo molto più riposato – avendo trascorso in campo circa 6 ore in meno del russo – e partirà favorito: riuscirà a conquistare il suo primo Slam?sarà trasmessa su1 (canale 210 di Sky) con la ...

