Tel Aviv | scontri tra polizia e manifestanti anti-Netanyahu

DIRETTA Israele , tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non, oramai arrivato ... (notizie)

Diretta della decima guerra fra israeliani e palestinesi, oggi 28 gennaio: nel 115° del conflitto a Parigi incontro fra rappresentanti del governo di Tel Aviv e di Hamas per giungere a una ...Proteste a Tel Aviv A Tel Aviv, si sono tenute manifestazioni contro il governo di Netanyahu e per il cessate il fuoco immediato a Gaza. Le famiglie degli ostaggi israeliani hanno partecipato alle ...Anche nella Giornata della Memoria, migliaia di persone in piazza a Tel Aviv e a Gerusalemme per chiedere la liberazione degli ostaggi e il cessate il fuoco. Manifestazioni giunte ormai alla ...