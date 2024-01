Tekken 8 reinventa il combattimento per la nuova generazione di console

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 28 gennaio 2024) L’ottavo episodio della storia saga disegna un’evoluzione in linea con gli altri giochi didi successo, un’impronta che vira verso la creazione di una community globale e l’introduzione costante di novità nel corso del tempo. Non stupisce quindi che Bandai Namco abbia deciso per questo capitolo di dedicarsi esclusivamente alle nuove generazioni di. Tuttavia, il punto di forza di8 è la sua fedeltà alle radici della serie. I fan ritroveranno molti degli elementi fondamentali che hanno imparato ad amare negli anni, da un ricco gameplay arcade a personaggi storici e alcuni nuovi, senza stravolgimenti radicali nei loro moveset. La più grande novità è il sistema Heat, che premia il gioco aggressivo permettendo ai giocatori di entrare in uno stato di ‘Heat’ o ‘Overdrive’, aumentando ...