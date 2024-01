Teatro di Roma | c' è ipotesi accordo ma serve modifica statuto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Con una telefonata ieri tra Ministero della Cultura, comune die regione Lazio, si sarebbe sbloccata la difficile situazione che si era creato adidopo la nomina di Luca De Fusco a direttore generale. Nomina avvenuta sabato scorso in un cda che il presidente della Fondazione, Francesco Siciliano aveva definito ''non valida secondo lo''. Dopo giorni di contrapposizione politica e polemiche la situazione dovrebbe trovare una soluzione nella prossima riunione del Cda prevista, a quanto si apprende, per il prossimo 30 gennaio. In quella occasione ci dovrebbe essere una doppia nomina, ovvero De Fusco dovrebbe rimanere come direttore artistico delArgentina, delIndia, del Torlonia e del Valle quando sara' di nuovo agibile. Mentre il ruolo manageriale - ...