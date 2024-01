Taranto | Capuano autocritico | “Oggi non abbiamo vinto per colpa mia”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 gennaio 2024) L’allenatore delEziolinoha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio 2-2 contro il Benevento: “Sono sfortunato, qualsiasi altro allenatore avrebbe. Laper il mancato successo è solo mia, i ragazzi ci hanno messo cuore, orgoglio e dignità.commesso alcuni errori, non avremmo dovuto concedere l’angolo da cui è scaturito il primo gol econcesso facilmente il tiro a Ciano.disputato una grandissima partita con una squadra superiore a noi 14 volte per investimenti. Questa differenza, però, in campo non si è vista estrameritato. Sono orgoglioso per la prestazione dei ragazzi, negli spogliatoi non ho detto nulla.avuto gli attributi ottagonali per pareggiare due volte ...