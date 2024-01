Taranto-Benevento | le pagelle | Paleari salva | Ciano illumina | deludono i nuovi

(Di domenica 28 gennaio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiManca la vittoria il, ma la formazione di Auteri centra il quarto risultato utile consecutivo contro il. Giallorossi che passano due volte in vantaggio senza però riuscire a sfruttare i gol di Berra e, anzi nel finale èa blindare il pareggio permettendo ad Auteri di conquistare un punto contro Capuano. Male iLanini e Starita, entrambi hanno bisogno di tempo ma la Strega ne ha poco per tentate la rimonta.– Incolpevole sui due gol del. Una partita senza interventi particolari fino al recupero, quando decisivo sul tentativo di pallonetto di Simeri. Voto: 6,5 Berra – Il gol nasconde una prestazione non brillante in fase difensiva. Il retropassaggio che porta al rigore porta il suo marchio, ...

Finisce in parità al termine di una bella partita il match tra Taranto e Benevento. Pari e patta che alla fine sta un po' più stretto al Taranto che soprattutto nel finale ha sfiorato la marcatura con ...In avanti rientra Ciano che completa il reparto con Lanini e Starita. Primo squillo al 4’, Taranto pericoloso: stacco di Miceli su corner, Paleari blocca. Ma al 6’ è il Benevento a passare sempre su ...Termina 2-2 la sfida tra Taranto e Benevento: grande reazione da parte dei rossoblù, due volte in svantaggio, e apparsi più in palla rispetto ai sanniti. A segno anche Simeri, nuovo arrivato in casa ...