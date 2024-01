“Tàr” | la pietra miliare oscurata dall’ideologia woke

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di domenica 28 gennaio 2024) Roma, 28 gen – Storia della caduta dell’immaginaria Linda Tarr in arte Lydia Tàr, direttrice d’orchestra e compositrice di successo, affascinante e coltissima, definita la figura più importante della musica nel suo tempo: pontifica in interviste al New Yorker, manovra i musicisti come fossero pedine, bacchetta allievi ottusi. In trasferta a Berlino, dove con la compagna ha adottato una bambina, dirige delle registrazioni (con suo scorno, soltanto in digitale e non più su disco): ma la sua infatuazione per una nuova, fatua orchestrale le fa perdere il controllo di una situazione che ha fatto di tutto per rendere ingestibile. Complice il tradimento della sua segretaria, riemergono le sue responsabilità nel crollo psichico d’una sua allieva e ammiratrice, e il filmato d’una lezione nella quale ha umiliato un ragazzo arroccato nel dogmatismo LGBT è manipolato per usarlo contro di ...