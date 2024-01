Tanti assenti e poche emozioni | Lazio e Napoli non si fanno male all’Olimpico

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 gennaio 2024) Non sorride nessunonon vanno oltre lo 0-0 in una partita spenta, povera di occasioni e condizionata dai. Un punto a testa per Maurizio Sarri e Walter Mazzarri, che rallentano ancora in una corsa Champions che vede i biancocelesti a quota 34 punti, due in più dei partenopei. Sono cinque gli squalificati. Due per la: Immobile e Zaccagni. E tre per i campioni d’Italia in carica che oltre a Osimhen e Anguissa (in Coppa d’Africa) devono fare a meno anche di Kvaratskhelia, Cajuste e Simeone, fermati dal giudice sportivo. Mazzarri conferma la difesa a 3, dando fiducia a Ostigard, ma ridisegna il resto della squadra. A centrocampo si rivedono Demme e Zielinski. Politano affianca Raspadori, mentre partono dalla panchina i nuovi acquisti ...