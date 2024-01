Tangenti | abusi | epidemie | tutti gli scandali dell' Onu

E in un’epoca di moneta elettronica e pagamenti tracciati, torna di moda la tangente in contanti. Come quella da 70mila euro che il dipendente di Enel distribuzione intasca al casello autostradale di ...Ai domiciliari, invece, il dirigente di Enel distribuzione Antonio Marcone. L’hacker coinvolto avrebbe, secondo l’accusa, eseguito accessi abusi al sistema informatico di Terna, altra società ...